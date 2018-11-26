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Samsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

26 Kasım 2018 14:23

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'dan Samsun\'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Samsun\'da otel odasına yerleşen 3 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir mahallede yakaladı. Ali Osman H., Selim R. ve Suat Ş.\'nin üzerinden 5 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaldıkları otel odasında yapılan aramada ise 8 bin 64 uyuşturucu daha hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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