Samsun ve Kocaeli'nde 'cinsel istismar' tasarısını protesto eden kadınlara gözaltı!

Samsun ve Kocaeli'nde, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na tepki amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar gözaltına alındı.

Samsun'da 12 kadın gözaltı

TBMM Genel Kurulunda dün akşam görüşülen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na tepki amacıyla bir araya gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bazı parti ile dernek üyeleri, Süleymaniye Geçidi'ne gelerek basın açıklaması yapmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polisin, OHAL kapsamında alınan kararlar gereği bölgede açıklama yapılmasının yasak olduğu, bu nedenle dağılmaları gerektiği yönündeki uyarısına rağmen açıklama yapmak isteyen gruba müdahale edildi.

Gruptakilerden gözaltına alınan 12 kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli'nde 15 kadın gözaltında

Kocaeli'de ise Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen kadınların toplanmasına polis izin vermedi.

Valiliğin kararıyla tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını ileri süren polis, açıklamanın yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kadınlarsa düzenlemeye karşı açıklamalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek alandan ayrılmadı. Polisin çok sayıda çevik kuvvet ile toplanmaya engel olmasına “Tecavüzü aklama, suça ortak olma” sloganıyla karşılık veren kadınlara polis saldırdı. Saldırı sırasında aralarında Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan'ın da bulunduğu 15 kadın gözaltına alınarak 42 Evler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin saldırısının ardından gözaltına alınamayan kadınlar tekrardan toplanmak isteyince bu sefer polis kadınları “Sizi de gözaltına alırız. Arkadaşlarınızın yanına gitmek istemiyorsanız dağılın” diyerek tehdit etti.

Bugün aynı konuyla ilgili CHP Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ve CHP üyesi kadınlar Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yaparak suç duyurusunda bulunmuştu.