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Yaşam

Sivas, Samsun ve Çorum'da bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Yoğun kar yağışı ülkeyi etkisi altına almaya başladı

30 Aralık 2015 12:27

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivas, Samsun ve Çorum’un bazı ilçe ve köylerinde taşımalı eğitim veren okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verdiğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre Samsun'un Ayvacık İlçesi'nin tamamı, Salıpazarı İlçesi'nde bazı köyler ile Canik İlçesi'nde taşımalı eğitim veren okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Salıpazarı İlçesi Tahnal ve Konakoren köyleri ile Canik İlçesi'nde taşımalı eğitim veren okullarda ve Ayvacık İlçesi'nin tamamında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimin bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30 Aralık 2015 Çarşamba ve 31 Aralık 2015 Perşembe tarihlerinde iki gün kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde ilk ve orta dereceli tüm okullar tatil edilmiştir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelde iki gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı nedeni ile Sivas'ın Suşehri İlçesi'ndeki okullar bugünden öğlenden itibaren 1.5 gün tatil edildi. Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada bugün öğlen 12.00'den itibaren ilçedeki tüm okulların 1.5 gün süreyle tatil edildiği duyurulurken, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı açıklandı.

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