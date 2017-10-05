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Samsun ve Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkez ve ilçeleri ile Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2017 17:43

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkez ve ilçeleri ile Adana\'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması ardından sokak aralarında uyuşturucu satanlara yönelik yaklaşık 2 ay önce takip başlattı. Yapılan takibin tamamlanması ardından bu sabah operasyon başlatan polis, Samsun merkez ile Ayvacık, Çarşamba ve Bafra ilçelerinin yanı sıra Adana\'da 29 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu sattığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 kilo 114 gram esrar, 26 adet Ecstacy hap, yaklaşık 1 gram bonzai, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

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