Samsun Valisi Osman Kaymak: Amatör bir takım olsa ancak böyle oynayabilirdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, Samsunspor\'un karşılaştığı ve 4-0 yenildiği Eskişehirspor maçını değerlendirdiği konuşmasında, \"Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir takım olsa ancak böyle oynayabilirdi\" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, katıldığı bir programda mali ve sportif açıdan kötü günler geçiren Samsunspor’un TFF 1\'inci Lig\'de 14\'üncü hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Eskişehirspor\'a 4-0 mağlup olmasını değerlendirdi. Maçı izlediğini ve kahrolduğunu ifade eden Vali Kaymak, \"Samsunspor ilimizin ortak değeridir. İnsanları bir araya getiren önemli bir figürdür. Herkesin Samsunspor’a destek olması gerekiyor. Samsun’da kazanınca sevinen, kaybedince üzülen insan sayısı oldukça fazla. Ancak bir krizdir ve bunu bir türlü aşamıyoruz. Futbolla çok ilgili de değilim. Top da oynamadım. Ama ilin gerçeği olduğu için ilgilenmek istiyorum. Maalesef bu gayretin daha çok insanlarda da olması lazım. Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir takım olsa böyle oynayabilirdi. Eskişehirspor da mali sıkıntılar yaşıyordu. Bu hoş olmadı. Arkadaşlar bu durumu değerlendiriyor. Erkurt Bey’in durumunu bana sordular. Ben bu ilin valisiyim. Ben kulübe destek veriyorum, kulübün başkanı değilim. Bana kulübün istifasını filan sormayın. Kulüple ilgilendiğimiz için de onların hareketlerini takip ediyoruz\" dedi.

6 MİLYON TL\'YE İHTİYAÇ VAR

Takımın 6 milyon TL\'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Vali Kaymak, \"Para olmayınca iş olmuyor. Başkan Erkurt Tutu da çok üzgün durumda. O da, \'Efendim birisi varsa gelsin alsın\' diyor. Biz burada millete makam vermiyoruz yani. Parası olan konuşsun. Getir parayı, bu başkanlığı size verelim. Şu anda takımın bu durumdan çıkması için yaklaşık 6 milyon TL\'ye ihtiyacı var. Süper Lig hedefimiz vardı çok kötü gidiyoruz. 3-4 maç galip gelindiğinde üst sıraların yakalanacağı söylendi. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Zaman hala var ama bir şey yapılması lazım. Samsun büyük bir şehir. Merkezde ve şehir dışında bu işi yapacak zenginlerimiz var. O anlamda birilerinin sahip çıkması lazım. Bizim de güvenebileceğimiz bir isim çıkarsa Erkurt Bey’in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi ve işine düşkün bir arkadaş ama sonuç kötü. Bazen de \'Bu topu ben mi oynayacağım?\' diyorsunuz. Bu takım aslında bunları hak etmiyor. Takım daha iyi oynayabilir. Bir yerde bir şey var ama benim uzmanlık alanım değil. Samsunspor ile ilgileniyoruz ama bir yol alamadığımızı da kabul etmek lazım\" diye konuştu.

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