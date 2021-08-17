Samsun Valisi, İçişleri Bakanlığı tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde geçici görevlendirildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için geçici olarak görevlendirildi.

Sel felaketinin ciddi olumsuzluklara yol açtığı Sinop'un Ayancık ilçesinde afetin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Babaçay ve Yeni Konak köylerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, afetzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.