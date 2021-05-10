Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısında düşüş var ama asla yeterli değil

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Koronavirüs vaka sayısında il olarak 47. sıraya kadar gerilediklerini ifade ederek, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Nüfusa oranla vaka sayısı ilk açıklandığında haftalarca ‘Türkiye’de en çok vaka olan il’ unvanını koruyan Samsun'da, alınan tedbirler ve uygulanan denetimler sayesinde vaka sayıları azaldı.

Samsun’da uzun bir süredir sürekli azalan vaka sayılarının ardından illere göre haftalık vaka sayısında 100 bin nüfusta 189’a düşerek, Türkiye’de 47. sıraya kadar geriledi.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tedbirlere uyarak vaka sayılarının daha da düşebileceğini açıkladı.

Rehavet uyarısı yapan Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Kıymetli Samsunlular; Koronavirüs'ü vaka sayılarında bir süredir yakaladığımız düşüş trendi, sizlerin tam kapanma süreci tedbirlerine gösterdiğiniz hassasiyetle bu hafta da devam etti ve bu sayede 47. sıraya kadar inmeyi başardık. Evet, son durum umut verici, çok mutluyuz ama asla yeterli değil. Özellikle, Ramazan Bayramı'na denk gelen, tam kapanmanın son haftası en önemli sınavımız olacak. Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım. Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum.”