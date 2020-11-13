Samsun Valisi Dağlı: Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde kına yemeği sonucu Kovid-19 pozitif ve onların temaslısı olarak 17 vaka ortaya çıktığını bildirdi.

"Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş” diyen Dağlı, “Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı" açıklamasında bulundu.

"Misafir geldi, hayır diyemedik"

Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"Sahada filyasyon çalışması yapan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bize ilginç anekdotlar aktarıyorlar. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, 'Virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz?' diye sorunca, 'Hiç dışarı çıkmadık, çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır diyemedik.' yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki vaka yayılımının özeti, bu kısa diyalogda gizli. 'Misafir geldi, hayır diyemedik'. Bir yere gitmiyoruz, dikkat ediyoruz ama evlerimizde hala akrabalarımızdan, yakınlarımızdan geçmez düşüncesiyle misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim. Gelmek isteyenlere, 'Hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun."