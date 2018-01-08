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Samsun Valiliği'nden dolandırıcı uyarısı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Valiliği, kendini telefonla 'Samsun Valisi' olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık yapıldığını, belirterek halkı uyardı

08 Ocak 2018 19:02

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Valiliği, kendini telefonla \'Samsun Valisi\' olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık yapıldığını, belirterek halkı uyardı.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada telefonda \'Samsun Valisi\' unvanı kullanılarak yapılan dolandırıcılık konusunda halka uyarılarda bulunuldu. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
\"Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp, Valimizin bilgisi doğrultusunda olduğunu belirterek, bağış ve yardım talebinde bulunulacak bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir. Başta valimiz olmak üzere; valiliğimizde görev yapan hiçbir vali yardımcımızın, il müdürlerimizin, şube müdürlerimizin veya diğer valiliğimiz çalışanlarının böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 polis imdat hattı\'na müracaat ederek bilgi vermeleri, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır.\"
 

 

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