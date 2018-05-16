Samsun Valiliği'nden 19 Mayıs fener alayına yasak!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlattığı Samsun’da Valilik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun şubesi tarafından yapılması fener alayını yasakladı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada yasaklamayla ilgili "Valiliğimizce uygun görülmemiştir” denilmekle yetinildi.

Öte yandan Samsun Valiliği'nin internet sitesinde 18 Mayıs'ta Valilik tarafından bir fener alayı düzenleneceği bilgisi yer alıyor.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“19 Mayıs 2018'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 99’ncu yıl dönümünde yani 100’ncü yıl öncesi de genel merkezimiz ile beraber birçok etkinlik planladık. Bunlardan en önemlisi de halkın büyük katılımı ile gerçekleşen ’19 Mayıs Fener Alayımız’ idi. Bu etkinlik için Türkiye'nin dört bir tarafından, şubelerimizden gelen gençlerimiz, şubelerimiz ve Genel Başkanımız Tansel Çölaşan bu etkinliğe katılmak için Samsun’da olacaklar. Bu etkinliğimiz şehrimiz adına artık gelenekselleşti ve halkımızın beklediği bir yürüyüş oldu.

Samsun’da gelenekselleşen Fener Alayımız için Valiliğimize yazımızı mayıs başında yazdık. Talebimiz, Ramazan ayı olması nedeni ile iftardan sonra saat 22.00’de Kurtuluş İskelesi’nden başlayan bir fener alayı idi.Fakat Valiliğimiz bize, saat 18.00’de DSİ önünden başlayan, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan bir güzergâhı fener alayı olarak belirlediklerinin cevabı verdiler.

Fakat belirtilen bu saat ve güzergâhın, o günün Ramazan ayı olması, insanlarımızın oruçlu olması ve güzergâh boyunca iftara hazırlık nedeni insanlarımızı rahatsız edeceğimize dair kaygılarımızı Samsun Valiliğimize, 9 Mayıs 2018 tarihinde yazdığımız yazımızla dile getirdik. Fener Alayının saat 21.00’de Kurtuluş İskelesi’nden başlaması gerektiğini de yazdık.

Bugün cevap geldi. Maalesef izin çıkmadı. Deneğimiz bu konuda duyurular için aylar öncesinden birçok raket alan kiralaması yapmıştır ve bu durumdan mağdur durumda kaldık.”