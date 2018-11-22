Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna silahlı saldırı

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece arkadaşlarıyla Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restorana giden iş adamı Semih Çakır (33), çıkış yaptığı sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18-20 yaşlarındaki 2 kişinin saldırı öncesi keşif için restorana geldiklerini tespit etti.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlatan polis, İ.B, S.S, E.Ö. ve B.Ç'yi gözaltına aldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahla vurulan Çakır'ın yere düşmesi yer alıyor.