Samsun Tabip Odası Başkanı Erkan: Sağlıkta şiddet 16 kat daha fazla

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, sağlık alanındaki şiddetin diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğunu belirterek, Türkiye\'de her gün ortalama 31 sağlık çalışanına şiddet uygulandığını söyledi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ve yönetim kurulu üyeleri, sağlık sektöründeki gelişmeler ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, özellikle sağlıkta şiddet konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye\'de sağlık ortamının son yıllarda görünür bir hale geldiğini ve tablonun hiç de hoş olmadığını söyleyen Erkan, \"Sağlık eşittir şiddet gibi algılanıyor. Son resmi rakamlar Sağlık Bakanlığı\'nın beyaz kod yani şiddet olgularındaki kayıtlarına istatistiklerine baktığınız zaman, artık her gün, 2015\'de 30, 2016 da ise 31 sağlık çalışanı şiddete uğramakta. Böyle bir şiddet ortamı içerisinde ne yazık ki mesleğimizi yapmak durumundayız, zorundayız. Bunu da meslektaşlarımız gerçekten layığıyla, hakkıyla yapıyor. Şiddet her yerde var ama sağlık alanındaki şiddet bütün meslek grupları içerisinde diğer mesleklere göre 16 kat daha fazla. Bu önemli değil mi?\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Dolayısıyla şiddetin her yerde olduğu vurgusunu yapanlara da ben de bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. 16 kat daha riskli durumdayız. Tabi bunun bir çok sebebi var. Biz genel olarak bunun sağlıkta dönüşüm sisteminin ve sağlık idaresinin bir sonucu olarak görüyoruz açık ve net. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok. Çünkü iyi idare edilen sağlık sistemlerinde gelişmiş ülkelerde şiddet olgularının bize nazaran çok çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama göreceli olarak baktığınız zaman bu gelişmiş ülkelerde çok çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki farklılığın sistemden kaynaklı bir farklılık olduğunu düşünüyoruz.\"



