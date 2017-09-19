Samsun Operası 23 Eylül'de perdelerini açacak

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü\'nün yeni sanat sezonunu 23 Eylül\'de gerçekleştirilecek konser programıyla açacağı belirtildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 2017-18 sanat sezonunu 23 Eylül\'de konser programıyla açacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür vekili olan Zerrin Karslı, \"Yeni sezona hızlı bir şekilde giriş yapmış bulunmaktayız. Yoğun bir şekilde provalarımız başladı. 23 Eylül\'de açılış konserimiz olacak. Kurumumuz solist, koro ve orkestrasının yer aldığı bir açılış konseri olacak. Birinci perde de Gülsin Onay\'ın katılımıyla keyifli güzel bir açılış konseri yapacağız. Samsun seyircisini de açılışa ve bundan sonraki temsillerimize yoğun olarak bekliyoruz\" dedi.



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