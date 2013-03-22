Samsun Müftüsü: 'Aile doktoru' gibi 'aile imamı' olmalı

Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk, açıklama yaparak, aile sorunlarını çözülmesi için 'aile doktoru' uygulamasına benzer bir 'aile imamı' uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yaprak Koçer'in haberin göre, Samsun Müftülüğü'nde bulunan 'Aile İrşat Bürosu'nda görevli personelle, kentte boşanma noktasına gelen çiftler ile aile içi şiddet olaylarının yaşandığı ailelerdeki sorunlarının giderilmesi ve evliliklerin devamı için çalışma başlatıldı.

Müftülüğe ait 'Alo Fetva' hattına gelen aramalarda bir kişinin ailesinde sorun yaşandığını anlatması üzerine ekip harekete geçip aile ile birebir görüşmeye başladı.

Samsun İl Müftüsü Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Öztürk, aile içi şiddet ve evli çiftlerin ayrılması olaylarında artış yaşanması üzerine aile irşat bürosunda bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Bu ekibin Alo fetva hattını arayarak sorunlarını anlatan ya da çözüm arayışında olan ailelerle yüz yüze görüşüp çalışma yaptığını belirten Yrd.Doç.Dr. Öztürk, "Bir yıl içerisinde yaklaşık 100 aile ile görevli arkadaşlarımız görüştü. Boşanma aşamasına gelen bu ailelerin yıkılmaması için çaba harcadılar. Yapılan aile görüşmelerinden 27'sine bizzat ben de katıldım. 19 çifti ikna edip sorunların çözümü için yol gösterdik. Alo fetva hattına gelen sorularda bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız bayan irşat görevlilerimize anlatıyorlar. Bize gelen sorulardan yaptığımız tespitlere göre ayrılık nedeni olarak ilk sırayı aldatma olayı alıyor" dedi.

Aileleri ikna ettiklerini ancak bazılarının bir zaman sonra tekrar sorunlar yaşayıp boşanma kararı aldıklarını söyleyen Yrd. Doç.Dr. Öztürk şöyle devam etti:

"Biz aileleri barıştırıyoruz. Bizi dinliyorlar fakat artık kökleşmiş sorunlar var. Aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra bir daha problem oluyor. Biz yeni bir çalışma başlatmak istiyoruz. Aile doktoru olduğu gibi aile imamı müessesesini yayınlaştırmamız gerekiyor. Biz ev ev aileleri imamlarımız ve bayan hocalarımız vasıtasıyla onlara seanslar, hizmetler vermeliyiz. Her ailenin bağlı bulunduğu bir imam veya imamın gidecek olduğu bir aile olmalı. Bu anlamda onlarla irtibata geçmeliler. Bu bir insanlık sorunudur. Yeni yetişen gençlerin çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Mevcutlara da eğitim vermeliyiz. Yeni nesli bir plan dahilinde yeni nesli iyi yetiştirmeliyiz aksi halde bir felakete doğru gidiyoruz."