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Samsun Limanı'ndan yayılan kötü rahatsız etti

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - BREZİLYA'dan ithal edilen 4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin Samsun Limanı'na demirlemesinin ardından liman çevresine yayılan kötü  koku, vatandaşları rahatsız etti

07 Haziran 2018 18:17

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - BREZİLYA\'dan ithal edilen 4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin Samsun Limanı\'na demirlemesinin ardından liman çevresine yayılan kötü  koku, vatandaşları rahatsız etti.
Brezilya\'dan ithal edilen büyükbaşı taşıyan Panama bandıralı \'Zad Elkhir\' isimli yük gemisi, Samsun Limanı\'na demir attı. 4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin kıyıya yanaşması ile birlikte hayvanların kokusu liman çevresindeki bölgelere yayılmaya başladı. Liman çevresinde yayılan kötü koku, vatandaşları rahatsız etti. Hayvanların gemiden tahliye edilmesinin ardından yük gemisin limandan ayrılacağı ifade edildi. Büyükbaşların bir kısmının Samsun\'da kalacağı, bir kısmının ise Kırşehir\'e gönderileceği belirtildi.

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