Samsun İl Sağlık Müdürü Ali Oruç: Gençlerde aşı sayısı istenilen oranda artmıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Ali Oruç, kentte pandeminin geldiği son durum ile ilgili açıklama yaptı.

Oruç, şunları söyledi:

"Aşısını tamamlamayanlar ve artık aşının etki alanının dışına çıkan vatandaşlarımız nedeniyle ilimiz maalesef kış öncesi tekrar korona tehdidi altına girmeye başladı. Günlük yapılan ortalama aşı sayımız süratle düşüyor. İnsanlarımızın maske ve mesafe önlemlerine gösterdiği dikkat maalesef son derece azaldı. Geçtiğimiz aylarda ilimizde yapılan günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, son ay itibariyle bu rakam 3 bin doza kadar düştü.

Gençlerdeki aşı sayısı istenilen oranda artmıyor. Bu durum virüsün güçlenmesine ve gençlerin virüsü büyüklerine taşımalarına neden oluyor. Gençlerimizle yaşlılarımızın arasını açmamız, temaslarını azaltmamız, bu iki grubu birbirinden bir süre uzak tutmamız lazım. Maalesef gençlerimizden yaşlılarımıza doğru yönelen bu virüs bulaşı nedeniyle Samsun’da sadece 2 günde 21 vatandaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettik.''

''Hep beraber aşımızı olalım''

''Hayatını kaybeden 21 vatandaşımızın yaş ortalaması 69 ve bu kişilerin tamamı ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Antikorlarının azalması nedeniyle artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin Samsunlu bulunuyor. Bu kişiler hayati risk altında ve acilen üçüncü hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor.

Lütfen durumun ciddiyetini anlayalım. İnsanlarımızın göz göre göre hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim. Ne gençliğimize güvenip aşısız gezerek virüsün yayılımına yol açalım ne de aşımızı erteleyerek, bize sunulan bu koruyucu imkânı geri çevirelim. Gelin genci yaşlısı hep beraber aşımızı olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım, ilimizdeki vaka artışına ve olası can kayıplarına hep beraber dur diyelim.”