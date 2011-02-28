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Yaşam

SAMSUN GEMİSİ, TRABLUS'A ULAŞTI SAMSUN GEMİSİ (A.A)

28 Şubat 2011 13:43

-SAMSUN GEMİSİ, TRABLUS'A ULAŞTI SAMSUN GEMİSİ (A.A) - 28.02.2011 - Libya'daki Türklerin tahliyesi amacıyla yola çıkan ''Samsun'' gemisi, Trablus'a ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Girit adası açıklarında 2 kez yer değiştirerek demir atan, Deniz Cruise&Ferry Lines şirketine ait, Kaptan Atila Günsür yönetimindeki ''Samsun'' gemisi, Trablus'ta yük gemilerinin yanaştığı limana vardı. ''Samsun'' gemisi limana yanaştırılırken, bu sabah Trablus açıklarında buluştuğu ''Ankara'' gemisi de bulunduğu yerde bekletiliyor. Elçilik görevlileriyle irtibata geçilerek, Türk vatandaşlarının gemiye alınacağı, dönüş güzergahının ise henüz belli olmadığı bildirildi. İstanbul'dan 5 gün önce yola çıkan ''Samsun'' gemisinde, Türk Kızılayının hazırladığı bin kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli biri emniyet amiri 4 polis, 4 yolcu, İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyenle Anadolu Ajansı muhabirleri bulunuyor.

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