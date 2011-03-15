-SAMSUN FERİBOTU TRABLUS'A ULAŞTI ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesi çerçevesinde ikinci tahliye harekatı kapsamında Samsun feribotu ve TCG Gelibolu Fırkateyni'nin Trablus'a ulaştığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Libya'da bulunan Mısır vatandaşlarını tahliye ederek ülkelerine götürmek üzere görevlendirilen ve ilk seferini 7 Mart 2011 tarihinde tamamlayan Samsun Feribotu ve TCG Gelibolu Fırkateyni'nin ikinci tahliye harekatı maksadıyla; 12 Mart 2011 tarihinde Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan hareket ederek Trablus'a intikale başladıkları hatırlatıldı. Açıklamada, gemilerin bugün saat 16:30 sularında Trablus'a ulaştıkları kaydedildi. Ayrıca, Libya'daki olumsuz yaşam koşulları nedeniyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ortaklaşa başlatılan insani yardım faaliyeti çerçevesinde 12 Mart 2011 tarihinde Mersin Limanı'ndan intikale başlayan yardım gemilerinden, M/V Fehim Bey'in dün saat 14:45'te, M/V Purki'nin ise bugün saat 09:45'te Bingazi Limanı'na ulaştıkları bildirildi. Yardım gemilerine Bingazi Limanı'na intikalleri süresince TCG Gaziantep Fırkateyni tarafından refakat edildiği de belirtildi.