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Samsun'da tarlada ekili 1 ton karnabahar çalındı

Çiftçi Tarık Derebey: Gördüğüm manzaraya inanamadım

09 Aralık 2020 17:44

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada ekili olan ve kilosu 5 liradan satılan 1 ton karnabahar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Gelen siparişler üzerine karnabaharların kesimi için tarlaya gelen ve ürünlerin olmadığını gören çiftçi Tarık Derebey şikayette bulunduğunu ve ürün için halciye verdiği sözü yerine getiremediğini ifade etti.

Derebey, "Gördüğüm manzaraya inanamadım. Hasat edilecek malı da edilmeyecek malı da kesmişler. İnşallah tekrarı olmaz, başka üreticilerin canları yanmasın" dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (İHA)


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