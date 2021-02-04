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Samsun'da Koronavirüs aşısı olan 78 yaşındaki kadın aynı gün hayatını kaybetti

04 Şubat 2021 23:30

Samsun'da Covid-19 aşısı olan ve daha önce beyin kanaması geçiren yaşlı kadın, aşı olduğu gün hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alzheimer hastası 78 yaşındaki Semiha T., evinde ölü olarak bulundu. Semiha T.'nin Covid-19 aşısı yaptırıp aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan Semiha T.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA) 

Samsunkoronavirüs aşısı
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