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Samsun'da kadın cinayeti: Kamile Y., eşi tarafından 25 kez bıçaklanarak öldürüldü

30 Mayıs 2021 09:54

Samsun'un Bafra ilçesinde Kamile Y. (33), eşi Faruk Y. (36) tarafından 25 kez bıçaklanarak öldürdü.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Y. ve eşi Kamile Y. arasında tartışma çıktı.  Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan eşi ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA) 

Kadın cinayetiSamsunKamile Y.Bafra
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