Samsun'da İyi Partili belediye için kayyım tartışması

"Belediyeyi 260 milyon lira borçla devrettiler"

AKP Samsun İl Başkanı Aksu'nun açıklamasına cevap veren İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise, "AKP İl Başkanı haddini aşan bir cümle kullanmış. 31 Mart Seçimleri'nde İlkadım halkı, partimizin adayı Necattin Demirtaş'ı Belediye Başkanı olarak seçti. Herkesin bu karara saygılı olması gerekir. İlkadım Belediyesi'ni 260 milyon lira borç ile devrettiler. Belediyede yanlış olan bir şey varsa İçişleri Bakanlığı bu konuyu soruşturur. Ancak 'kayyım atanabilir' demek abesle iştigaldir. Milletin iradesine saygı duyulması gerekmektedir. Yaşadıkları oy kayıplarını gördükleri için böyle suni gündemler yaratıyorlar." şeklinde konuştu.

Kayyım tartışması nasıl başladı?

Samsun'da geçtiğimiz günlerde AKP İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ve MHP İlkadım İlçe Başkanı Özcan Kınalı ile Cumhur İttifakı'ndan seçilen Belediye Meclis üyeleri düzenledikleri basın toplantısında, Denetleme Komisyonu raporunda gündeme gelen fahiş fiyatla mal alımları ve ilçe belediyelerinde danışmanlık kadrosu olmamasına rağmen asıl meslekleri çaycı, berber ve emekli şoför olan 5 kişinin danışman olarak işe alınması nedeniyle belediye yönetimini eleştirmişti.

"Halkın nabzını tutmak için işe aldık"

İddialara cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, danışman olarak işe aldığı 5 kişi ile ilgili savunmasında, "Çay ocakları ve berberlerde siyaset dönüyor. Buralarda belediyemizle ilgili, bizimle ilgili neler konuşuluyor bunları bilmemiz, halkın nabzını tutmamız lazım. Bu arkadaşları onun için işe aldık. Danışman almak mevzuata aykırı ise AKP döneminde neden 3 danışman alındı?" diyerek karışılık vermişti.

Denetleme Komisyonu raporunun neden incelenmediği eleştirileriyle ilgili daha önce personelin izinde olduğunu söyleyen Demirtaş, sonrasında ise söz konusu raporu inceleyecek teknik bir personellerinin bulunmadığını söylemişti.