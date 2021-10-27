Samsun'da doktorlar Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını istedi

Samsun Tabip Odası, 19 aydır devam eden pandemide 454 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirterek, "Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, açıklamada pandemi sürecinde bugüne kadar 484 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "Mesleki maruziyetimizi cumhurbaşkanının, sağlık bakanının dilinden dökülen itiraflar ile de duyduk. Yani bizlere ‘pandemide hekimlik yaptığınız için riskli olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı öldüğünüzü kanıtlayın’ dendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar dile getirildi: "19 aydır ölüyoruz, 19 aydır hastalanıyoruz, 19 aydır zamanında ve etkili bir önlem almayanlar, bilime sırtını dönenler, şeffaf davranmayalar, verileri değiştirenler yüzünden gün be gün tükeniyoruz. Bugün soruyorlar, ‘hekimler neden istifa ediyor, neden emekli olmak istiyorlar, neden göç ediyorlar’ diye. Hekimler ölürken dahi mesleki onurları verilmediği için istifa ediyor. Hekimler, birçok ülkede Covid-19 meslek hastalığı sayılırken bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi yapılmadığı için göç ediyor. Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz." denildi.