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Samsun'da bir sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi!

13 Ekim 2020 16:25

Samsun'da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı yaralandı. Sağlık çalışanı hastanede tedavi altına alınırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., darp sonucu yaralandı.

Murat A. hastanede tedavi altına alınırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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