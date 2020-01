Samsun Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ raporunu açıkladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden gönderilen FETÖ\'nün gizli haberleşme programı \'ByLock\' içeriklerinde Samsun ile ilgili görüşme tutanağı sayısının 800 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Tutanakların incelenmesinin sürdüğünü belirten Başsavcı Yavuz, halen 3 bin 279 FETÖ soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, düzenlediği basın toplantısında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. FETÖ soruşturmasının Türkiye\'de olduğu gibi Samsun\'da da birinci öncelik olduğunu ifade eden Başsavcı Ahmet Yavuz, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilen FETÖ\'nün gizli haberleşme programı Bylock içeriklerinde Samsun ile ilgili görüşme tutanak sayısının 800 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

TUTANAKLARI İKİ EKİP İNCELİYOR

Bu tutanakların Samsun Emniyet Müdürlüğü ile birlikte kurdukları iki ekip tarafından incelendiğini ve raporlandığını da belirten Başsavcı Yavuz, \"Bylock yazışmalarında hiç daha adı bilinmeyen, adı zikredilmeyen veya telefon numarası resmiyette kendi adına olmayan isimler tespit edildi. Hiç haberdar olmadığımız ilişkileri doğrudan tespit edilebiliyor, yazışmalardan bunları tespit edip raporluyoruz. Bu çalışmalar henüz tamamlanmadı. Tamamladıktan sonra bu sürece dahil edileceklerin sayısı değişebilir. 2016 yılından soruşturması tamamlanmamış olanlarla birlikte bu yıl içerisinde gelen dosyaların toplamının sayısı da 67 bindir\" dedi. Bugüne kadar ellerine ulaşan FETÖ soruşturması dosyası sayısının 3 bin 279 olduğunu ve bunların tümünün şimdilik dava konusu edilmediğini de ifade eden Başsavcı Yavuz, \"Bu dosyalar içerisinde araştırma yapıp, her iddiayı doğru kabul edip, yargılama konusu, dava konusu yapmıyoruz\" ifadelerine kullandı.

261 HAKİM VE SAVCIYA DAVA AÇILDI

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan vali, kaymakam, hakim ve savcıların durumuyla ilgili de bilgi veren Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, \"Şu an bu FETÖ dosyaları içerisinde bizde yargılamaları olan hakim, savcı sayısı 308\'dir. Bunlar, Samsun İstinaf Mahkemesi Bölgesi\'nde bulunan, Samsun dahil 9 il ve ilçelerinde görev yapan veya yapmış olan hakim ve savcılardır. Hakim ve savcılarla ilgili 308 kişiden 261\'i ile ilgili dava açıldı. Yargılamaları sürüyor. Sadece 27 hakim ve savcının soruşturması devam ediyor. 19\'u takipsizlikle sonuçlandı. Bu 27 hakim savcının 11\'inin yakalama kararı var. Henüz yakalanamadıkları için davaları açılamadı. 1 kişi ile ilgili dosya da görevsizlik nedeniyle Ankara\'ya görderildi. Yine FETÖ soruşturmaları içinde bulunan, hakkında soruşturma açılan vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar da var. Samsun ile birlikte 9 il ve ilçelerde görev yapanlarla ilgili şu an elimizde soruşturması devam eden 14 vali yardımcısı ve kaymakam var. FETÖ soruşturmalarının tamamında kamu görevlilerinin dosya sayısı ise 2 bin 159\'dur. Sivil kişiler ise bin 603\'dür. Bu sayı artabilir\" dedi.

EN ÇOK TEHDİT SUÇU VAR

Kenteki suç oranlarıyla ilgili bilgiler de veren Başsavcı Ahmet Yavuz, birinci sırada tehdit, ikinci sırada yaralama, üçüncü sırada terör soruşturmaları, dördüncü sırada sahtecilik, dolandırıcılık ve beşinci sırada hırsızlık soruşturmalarının geldiğini, uyuşturucu soruşturmalarının ise ilk 5 içinde olmadığını belirtti.

BİN 300 DAVA DOSYASI UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Uzlaşma bürosunun uygulamalar noktasında Türkiye\'de ilk 10 arasında olduklarını da ifade eden Başsavcı Ahmet Yavuz, \"Bize yılbaşından bugüne kadar soruşturma aşamasına gelen uzlaştırmalık dosyamız 2 bin 531\'dir. Bin 300 civarında dosyayı soruşturma aşamasında kapattık. Tarafları uzlaştırdık. Yüzde 75 oranında uzlaşma sağladık\" dedi.

ADLİ TIP KURUMU ŞART

Adli Tıp Kurumu\'nun Samsun\'un önemli ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Yavuz, \"Burada kağıt üzerinde Adli Tıp Kurumu var ama faal değil. Yılda yaklaşık olarak 400 civarında otopsi yapılması için ceset buradan Trabzon\'a gönderiliyor. Bu da vatandaşı mağdur ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Adalet Bakanlığı\'mız ve müsteşarımızın desteğiyle 10 dönüm arazi üzerine yapacağız. Proje hazır\" diye konuştu.



