Samsun CHP'de Akçagöz güven tazeledi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı için 3 adayının yarıştığı kongrede, mevcut başkan Tufan Akcagöz, güvenoyu alarak yeniden başkan seçildi.

CHP Samsun İl Başkanlığının 36’ncı Olağan Kongresi bugün İlkadım ilçesinde bulunan Fuar İçi’nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. 634 delegenin katıldığı seçimlerde mevcut başkan Tufan Akçagöz’ün yanı sıra CHP eski Genel Başkan Yarımcısı Suat Binici ve diğer aday Metin Telatar aday oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu kongre de ilk olarak divan kurulu oluşturdu. Divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin oluşturulması sonrasında gerçekleşen kongrede 274 oy Tufan Akçagöz, 257 oy Suat Binici ve 72 oy ise Metin Telatar aldı.

Seçim sonrası açıklamada bulunan Tufan Akçagöz, “Birlikte el ele bir seçim geçirdik. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bugün değil her zaman elimizden geleni yapacağız. Dağ, tepe, kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizi bu göreve tekrar layık gören tüm partililerimize ve bize gönül veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tufan Akçagöz’ün yönetiminde su isimler yar aldı;

\"Cengiz Acar, Selçuk Akan, Hikmet Avcı, Nimet Baş, Seydi Bektaş, Alican Akdağ, Nuri Cömert, Murat Çan, Nalan Çilingir, Mustafa Can Erim, Mehmet İnan ve Necmi İnce.\"