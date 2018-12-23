Samsun Canik Belediyespor – Çukurova Basketbol: 59 – 117

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Sedef Yarıcı

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 6, Candide Öztürk 4, Kai Afi James 13, Deniz Aygül 4, Neslihan Demir

ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner 5, Kim Mestdagh 23, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 8, Pelin Derya Bilgiç, 20, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 5, Alina Iagupova 18, Liudmyla Naumenko 15, Astou Barro Ndour Gueye 12

1\'İNCİ PERİYOT: 12 – 30

DEVRE: 35 – 64

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46 – 90

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 10’uncu haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 117 – 59 farklı mağlup etti.

Yaklaşık 3 aydır alacaklarını alamayan ve 2 haftadır da idmana çıkamayan ev sahibi ekip, Çukurova Basketbol karşılaşmasına maç öncesi ısınma yapmadan maça çıktı.

FOTOĞRAFLI