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Spor

Samsun Canik Belediyespor - İzmit Belediyespor: 58-70

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Dilara Tongar (4), Deniz Çolakoğlu (6), Nicole Romeo (6), Gülşah Duman (12), Kai James (18), Kristina Almina

09 Aralık 2018 21:06

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)

SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor
HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Dilara Tongar (4), Deniz Çolakoğlu (6), Nicole Romeo (6), Gülşah Duman (12), Kai James (18), Kristina Alminaite (3), Sequoia Holmes (9)
İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White (15), Gizem Yavuz (20), Bernice Mosby (10), Marina Bas (9), Ceyda Kozluca Sinan (2), Melek Yusuoğlu (6), Melike Bakırcıoğlu (6), Ferda Yıldız (2)
1\'İNCİ PERİYOT: 16-12
İLK YARI: 33-26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 8’inci haftasında Samsun Canik Belediyespor sahasında ağırladığı İzmit Belediyespor’a 70-58 yenildi.
Lige istediği gibi başlayamayan Samsun Canik Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Samsun temsilcisi ilk periyotu 16-12 önde tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte özellikle hücumda pota altını etkili kullanan Canik Belediyespor, üst üste sayılar bularak devreye 33-26 önde girdi.
Güzel oyununu üçüncü ve dördüncü çeyrekte sürdüremeyen Samsun temsilcisi parkeden 70-58 mağlup ayrıldı.

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