Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden personele "Başkan Mustafa Demir'in sosyal medya hesaplarını takip edin" talimatı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi personellerine gönderilen talimatta Başkan Mustafa Demir'e ait sosyal medya hesaplarının takip edilmesi ve paylaşımlarının beğenilmesi istendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan 5 Ağustos 2021 tarihinde ‘Kurumsal Gelişim Faaliyetleri’ konulu çıkan yazı, belediye çalışanlarını tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İlgili yazıda personellerce; ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Demir’in sosyal medya hesaplarının yeterince takip edilmediği, hizmetlerin paylaşılmadığı öngörüldü, personellere ‘bizi takip edin, paylaşın’ uyarısı yapıldı.

Şahsi hesaplardan beğeni ve takip istenildi

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın imzasıyla tüm birimlere gönderilen yazıda, “Yapılan değerlendirmelerde belediyemiz çalışanlarının, sosyal medyada ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Demir’in profilinden yayınlayan hizmetlerin paylaşımında gerekli katkıyı vermediği gözlemlenmiştir” denildi. Yazıda en dikkat çeken detay ise çalışanların ‘gönüllülük esaslı’ sosyal medya hesaplarını takip etmesi, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşması ve beğenmesi istendi. Yazının sonunda ise, ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Demir’in sosyal medya hesaplarının adresleri yer aldı.

Öte yandan yaklaşık 1 milyon 300 bin nüfuslu ilde belediyeye ait 3 farklı sosyal medya platformunda toplam 53 bin 146 takipçi bulunurken, Başkan Mustafa Demir’in ise 60 bin 922 takipçisi var. Belediyeye ait ve sosyal medyada yayın yapan SBB TV ise 7 bin 74 aboneye sahip.

"Çalışanlarımızın gönüllü olarak hesapların takip etmesi"

Genel Sekreter İlhan Bayram imzalı yazıda, “Belediyemiz; siz değerli çalışma arkadaşlarımızın katkısı ile vatandaşlarımıza sunulan hizmet ve çalışmaların, görünürlüğü ve bilinirliğini sağlamak amacıyla sosyal medya ve diğer iletişim araçları ile paylaşım yaparak duyurulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde belediyemiz çalışanlarının bu paylaşımlara gerekli katkıyı vermediği gözlemlenmiştir.

Kurum kültürü ve kurumsal aidiyetin oluşabilmesi için tüm çalışanlarımızın gönüllü olarak yapılan çalışmalara destek vermesi, hesapların takip edilmesi, kendi sosyal medya hesaplarında beğeni ve paylaşımda bulunması büyük önem arz etmektedir. Belediyemize ait sosyal medya hesapları aşağıda yer almakta olup, gerekli takip ve üyeliklerin yapılarak yapılan hizmetlerin sosyal medya aracılığı ile duyurulmasına yönelik çalışmalara tüm arkadaşlarımızın katkı vereceğine inancımız tamdır. Belediyemiz tarafından yapılan tüm hizmetlerin daha geniş kitlelere iletilebilmesi ve çalışmaların verimliliğinin ölçülebilmesi için durumun tüm çalışma arkadaşlarımıza duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.