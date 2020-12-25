Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiasıyla tutuklanan daire müdürünün kasasından milyonlar çıktı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; 2019 seçimlerinde göreve gelen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyede yeni bir yapılanmaya giderek daire başkanlarını değiştirmeye başladı. Terme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Bahattin K.’yı Büyükşehir Belediyesi’ne transfer ederek daire başkanı yaptı. Bu dönemde Terme Belediye eski Başkanı Şenol Kul’un mevcut başkanlar Kılıç ve Demir’i personel konusunda uyardığı da iddia edilirken belde belediyesinde zabıta olarak göreve başlayan ve 20 yıllık memuriyet hayatında Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanlığı görevine kadar yükselen Bahattin K., önceki gün ‘rüşvet iddiasıyla tutuklandı.

Mali Şube ekipleri tarafından ev ve belediyedeki odasında yapılan aramalarda ise kasa içinde yaklaşık 10 milyon lira para bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığı ise araştırmanın selameti açısından dosya üstünde gizlilik kararı aldı. Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, tutuklanan Bahattin K’nın yerine Mali Hizmetler Daire Başkanlığına vekaleten Mehmet Emrah Binici’yi atadı.