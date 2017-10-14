Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: İnşallah UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne gireriz

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Kızılırmak Deltası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bize çok katkı veriyor. Milli Parklar’dan da katkı alıyoruz. Önümüzde bir imtihan var. İnşallah UNESCO Dünya Mirasları Listesi\'ne gireriz\" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından \'Kızılırmak Deltası Foto Safari Yarışması\'nın açılış programı düzenlendi. Kızılırmak Deltası’nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, deltanın UNESCO Dünya Mirasları Listesi\'ne girmesi için çalışamların sürdürüldüğünü söyleyerek, şöyle dedi:

\"Burada fotosafari yapma fikri Nevzat Ceylan’dan geldi. Yaptığımız bu fotosaferi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin tanıtımına katkı sağlayacak. Şu anda burada bir su çekilmesi görülüyor. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Buna da bir çağrı bulacaklar. Benim de dikkatimi çekti. Buradaki suyun daha önce hiç bu kadar çekildiğini görmemiştim. Çözümü bulunacaktır. Samsun’un bu doğal mirasını en iyi şekilde koruyacağımıza yönelik kimsenin bir şüphesi yok. Önümüzdeki süreçte herkesin hassasiyetini UNESCO Dünya Mirasları Listesi\'ne girmeye yöneltmesini istiyorum. Bu konudaki çalışmalarımıza katkı vermenizi istiyoruz. Paris’te bulunan Dünya Mirasları Listesi bizim haricimizde başka yerler de girmek istiyordur. Biz kendimizi en iyi şekilde orada anlatma isteği içerisindeyiz. Kızılırmak Deltası için Paris’te bulunan UNESCO nezdindeki temsilcimiz, büyükelçimizle konuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bize çok katkı veriyor. Milli Parklar\'dan da katkı alıyoruz. Önümüzde bir imtihan var. İnşallah UNESCO Dünya Mirasları Listesi\'ne gireriz.\"

Programa katılan Başkent Ankara Meclisi Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise kuşları silahla değil, fotoğrafla yakalamak için böyle bir program düzenlediklerini belirterek, \"Sloganını da, \'Fotoğraf avcılarına rastgele\' olarak koyduk. Artık kuşlarımızın ve doğal varlıklarımızın fotoğraflar ile ölümsüzleştirilmesi dolayısıyla yapılan bu etkinliği çok önemsiyorum. İnşallah bu etkinlik her sene yapılır\" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise yarışmaya katılanlara başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara Meclisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde arasında düzenlenen \'Kızılırmak Deltası Foto Safari\' yarışmasına yaklaşık 100 kişinin katıldığı ifade edildi.



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