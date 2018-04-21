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Spor

Samsun BŞB Anakentspor - Akhisar Belediye: 76-90

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) Türkiye Erkekler Basketbol 1’inci Ligi ekiplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, ligin 33’üncü haftasında kendi evinde karşılaştığı Akhisar Belediye’ye 90-76 yenildi

21 Nisan 2018 20:05

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)

Türkiye Erkekler Basketbol 1’inci Ligi ekiplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, ligin 33’üncü haftasında kendi evinde karşılaştığı Akhisar Belediye’ye 90-76 yenildi.
İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini ligden düşmesi kesinleşen kırmızı beyazlılar 29-18 geride tamamladı. Samsun ekibi devre arasına ise 49-42 mağlup girdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine de tutuk başlayan Samsun temsilcisi son çeyreğe 72-57 mağlup tamamlarken, Samsun BŞB Anakentspor, Akhisar Belediye’ye sahasında 76-90 yenildi.

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