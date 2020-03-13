Samsun Belediyesi'nden Koronavirüs önlemi: Suyu kesilecek abonelerin borçları ertelendi

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Koronavirüs ile mücadele kapsamında su borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını erteledi.

SASKİ tarafından yapılan açıklamada, “Tek yürek olarak devletimizin korona virüsü ile mücadele kapsamında almış olduğu tedbirleri sekteye uğratmamak ve destek olmak amacıyla SASKİ olarak şehrimizde su borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerimizin su kesintilerinin ve borçlarının Ramazan Bayramı sonuna kadar ertelenmesi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatıyla gerçekleştirilmiş olup, borcundan dolayı suyu kesik olan konut abonelerimizin de dün itibarıyla mühürlü olan sayaçları açılmış ve su akışları sağlanmaya başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.