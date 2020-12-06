Samsun Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı: Tramvay ve otobüsler çalışmayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ işçilerinin üyesi olduğu Demir Yol-İş Sendikası ile Belediye yetkileri arasında yapılan zam görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Demir Yol-İş Sendikası grev kararı aldıklarını ve tramvay ve otobüslerin çalışmayacağını söyledi.

SAMULAŞ’ta çalışan 525 işçinin bağlı bulunduğu Demir Yol-İş Sendikası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 1 Temmuz’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı. SAMULAŞ işçileri greve gitme kararı aldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Demir Yol-İş Sendikası Sivas Bölge Temsilcisi Murat Kütük, işçilerin 13 saat çalışıp asgari ücretten biraz üstünde maaş aldıklarını belirterek, SAMULAŞ çalışanlarının Türkiye’de tramvay ve metro kuruluşları arasında en az sayıda çalışan ile en az ücretle gece gündüz halka hizmet ettiğini söyledi.

"SAMULAŞ’a ait tramvaylar ve otobüsler çalışmayacak"

Amaçlarının grev yapmak değil masada çözüm bulmak olduğunu dile getiren Kütük, “Grev başlarsa SAMULAŞ’a ait tramvaylar ve otobüsler Belediye Başkanı Demir sesimizi duyana kadar çalışmayacaktır. Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir nefes alacak kadar ücreti bize çok görmüştür. Bize yasal hakkımız olan grevden başka yol bırakmamıştır. Bizim derdimiz grev değil, hakkımızı masada almaktır. Zarar ettiklerini söylüyor. Ulaşım araçları kar-zarar kuruluşu değil, sosyal kuruluşlardır. Grev başlamadan ‘tekrar görüşelim’ demesini bekliyoruz” dedi.

Yüzde 47 oranında artışın teklif edildiği iddia edildi

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilk 6 aylık dönemdeki sosyal haklarla beraber ücret zammının % 15'ler civarında, iki yılın sonunda % 47 oranında artışın teklif edildiğini ileri sürdü. Tamgacı, sendika temsilcilerinin arabuluculuk sürecinin son gününde personele oylama yaptırmadan sendika yönetimi olarak grev kararı aldığını vurgulayarak, “Sendika, grev oylaması yapılırsa ve greve hayır kararı çıkması halinde yüksek hakeme gidileceği ve buradan işverenin daha önceden verdiğini de alamayacaklarını üyelerine söylemiştir” ifadelerini kullandı.

"Şu dönemde greve gidip halkı sıkıntıya sokmak istemeyiz"

Demir Yol-İş Sendikası Samsun İl Temsilcisi Zeki Seyhan, SAMULAŞ'ın açıklamalarının doğru olmadığını açıklayarak, herhangi bir adım atılmazsa bir ay içinde grevi başlatacaklarını söyledi. Grev kararını oylamaya gerek olmadığını açıklayan Seyhan, “Yasal süre bir ay içinde greve gitmemizi gerektiriyor. Versinler işçilerin hakkını, greve gitmeyelim. Altı ay için % 10 talebimize % 7 teklifle geldiler. Sadece ikramiye konusunda anlaşamadık.

Altı ayda bir ödenen 20 günlük ikramiyenin 25 gün olmasını talep ettik, ikramiyede hiçbir artış yapamayacaklarını söylediler. %7 maaş zammıyla da işçilerin maaşında en fazla 200-250 TL civarında net fark olacak. Zaten düşük maaşlarla, çok çalışıp az ücret alıyorlar. Şu dönemde greve gidip halkı sıkıntıya sokmak istemeyiz. Burada çalışan işçilerin bir kısmı pandemiden dolayı hasta. Emekleri de sosyal hakları da ödenmiyor, personel azlığından dinlenmeleri için izin verilmiyor” diye konuştu.

Öte yandan grev kararı alan SAMULAŞ işçilerine Türkiye'deki Demir Yol-İş üyesi bütün işçilerden destek geldi.