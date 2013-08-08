Samsun bayrama sabahına selle uyandı

Samsun'da gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sele neden oldu. 200 civarında iş yerini ve evi su bastı. Samsun-Sinop karayolunda da ulaşım aksıyor.

Merkez Atakum ilçesinde, sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sokakları göle çevirdi. Çamur birikintisi nedeniyle Samsun-Atakum tramvay hattı kapatıldı. Samsun-Sinop karayolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen yıl Atakum bölgesinde yağan yağmur miktarı 24 saatte 118 kilogram iken şu anki tespitlerimize göre bugünkü yağış miktarı 205 kilogram. Geçen yılın oldukça üstünde. 200 civarında iş yerini ve evi su bastı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Şu anda kriz merkezinde tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Temennimiz bu seli en az hasarla atlatabilmek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, gece saat 01.00 sıralarında bastıran şiddetli yağıştan sonra çok sayıda bodrum katını su bastığını söyledi.

Yılmaz, Sinop-Sam