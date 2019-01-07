Samsun açıklarında gemi battı; 6 ölü, 7 kişi kurtarıldı (4) - Yeniden

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ\'de, Samsun\'un 77 mil açığında, Panama bayraklı, \'Volgo Balt 214\' isimli yük gemisi battı. Gemiden tehlike sinyali alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. 13 kişilik mürettebattan 7\'si kurtarılırken, 6\'sı yaşamını yitirdi. Kurtarılan 7 gemici, hastanede tedaviye alındı.

Samsun\'un 77 mil açığında, saat 08.10\'da, Panama bayraklı ve \'Volgo Balt 214\' isimli yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince harekete geçildi. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları yüzünden geri dönmek zorunda kaldı.

Kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait 2 helikopter ve Merzifon 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan \'Cougar\' tipi helikopter ile devam edildi. Çarşamba Havalimanı\'ndan saat 09.05\'te kalkan helikopter, saat 09.54\'te 13 kişilik mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Gemideki mürettebattan 7\'si kurtarılırken, 6\'sının yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 gemicinin cansız bedenine ulaşıldığı, helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı\'na götürüldüğü belirtildi. Kurtarılan 7 kişi de helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. 2 kişinin cansız bedeni ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenlerinin de alınmaya çalışıldığı belirtildi.

\'MÜRETTEBATTAN 2\'Sİ AZERBAYCAN, 11\'İ UKRAYNA UYRUKLU\'

Samsun Valisi Osman Kaymak, kurtarılan mürettebatı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, şunları söyledi:

\"Panama bandıralı, ticari yük gemisi, Samsun\'un yaklaşık 120 km açığında battı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle müdahale ettik. Şu an itibarıyla gemide 13 mürettebat olduğunu öğrendik. Mürettebattan 7 kişiye sağ olarak ulaştık. Ölen 6 kişiden 2\'sinin cenazeleri getirildi; fakat diğer 4\'ü için çalışma devam ediyor. Gemide, 2\'si Azeri 11\'i ise Ukrayna uyruklu olmak üzere 13 mürettebat bulunuyor. Gemi, 3 bin 300 ton kömür yüklü ve Yeşilyurt Limanı\'na gelirken batıyor. Kazazedeleri ziyaret ettim, kendileriyle görüştüm. Onlar da diğer arkadaşlarının durumlarını soruyorlar. Aileleri ile telefon görüşmesi yaptılar. Sağ olarak kurtarılan 7 kişinin sağlık durumları iyi. Bir kazazede, hızlı dalga sonucu geminin baş tarafının koptuğunu ve kendilerini can simitlerine zor attıklarını söyledi. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumu gayet iyi. Hepsi benimle gayet düzgün bir şekilde diyalog kurdular. Hafızaları yerinde ama maalesef diğer 6 kişi, biz varıncaya kadar ölmüşlerdi. Sağ olanların hepsini kurtardık. Ölen mürettebatı oradan almaya çalışıyoruz. Gemi tamamen suya gömüldü. Geminin bulunduğu yer, 2 bin metre derinlikte. Başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdik. Katılan personelimizi tebrik ediyorum. Gemi kaptanı da maalesef öldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.\"



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