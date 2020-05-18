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Samsun’a 19 Mayıs’ta çelenk sunma yasağı

1 Mayıs'ta sosyal mesafe kurallarına uyularak Taksim Anıtı'na çelenk koyma törenine izin verilmişti

18 Mayıs 2020 08:41

Salgın sürecinde gerçekleşen milli bayramlar tedbirler kapsamında sokaklarda kutlanamıyor. Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da her yıl düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına bu yıl valilik engel koydu. Atatürk Anıtı'na 8-10 kişilik grubun çelenk sunma törenine izin verilmedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Samsun Temsilcisi ve Eğitim İş sendikasının Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, izin için 4 Mayıs'ta valiliğe dilekçe verdiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Hasan Balcı imzasıyla 11 gün sonra verilen cevapta, 15 il'de sokağa çıkma yasağı uygulandığı, bu yüzden çelenk sunulmasının uygun bulunmadığı belirtildi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, süreci şöyle anlattı:

"İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na emek örgütlerinin çelenk sunulmasına izin verildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak çelenk sunma isteğimize virüs gerekçe gösterildi. Üstelik AVM'ler, berberler açık. Atatürk'ün adını, eserlerini, yaptıklarını yok saymak isteseler bile başaramayacaklar. Büyük devrimcinin gösterdiği yol, yolumuzdur. Böyle yasak olmaz. Bu anlayışı ve kararı verenleri de kınıyoruz."

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