Samsun’a 19 Mayıs’ta çelenk sunma yasağı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, süreci şöyle anlattı:

"İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na emek örgütlerinin çelenk sunulmasına izin verildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak çelenk sunma isteğimize virüs gerekçe gösterildi. Üstelik AVM'ler, berberler açık. Atatürk'ün adını, eserlerini, yaptıklarını yok saymak isteseler bile başaramayacaklar. Büyük devrimcinin gösterdiği yol, yolumuzdur. Böyle yasak olmaz. Bu anlayışı ve kararı verenleri de kınıyoruz."