T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şampuan ve saç kremleri egzama yapıyor

Birçok şampuan ve saç düzleştirici krem, egzamaya sebep oluyor.

03 Nisan 2009 03:00



Uzmanlar, düşünülenden daha fazla insanın şampuanlarda, saç düzleştirici kremlerde ve kokulu sabunlarda bulunan linalole karşı alerjisi olduğunu söylüyorlar.

Newkerala.com isimli sitede yer alan habere göre, doğal olarak lavanta, nane ve diğer bitkilerde bulunan ve güzel koku içeriği olan linalol, oksijenle temas ettiğinde alerjiye neden oluyor. Üreticiler, oksitlenme sürecini engellemek için ürünlerine başka maddeler ekliyorlar. Ancak bunlar da etki etmiyor ve linalol alerjik bir yapıya dönüşebiliyor.

Egzamaya neyin yol açtığını bulmak için 3 binden fazla hasta için okside olan linalol testi yapıldı. Egzama, kızarıklık ve kaşınma belirtileri göstererek cildin şiddetli ve kronik biçimde iltihaplanması hastalığıdır.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 5 ile 7 arasındaki kişiler okside olmuş koku içeriğine karşı alerji gösterdiler. Gothenburg Üniversitesi Sahlgrenska Akademisi'nden dermatolog Johanna Christensson, "Parfümlü temizlik ürünlerinin yüzde 60-80'inde linalol buluyor, bu nedenle alerjisi olan insanların bu ürünlerden kaçınması çok zor" dedi. 

Okside olan linalol, alerji yapma listesinde nikel ve kobalttan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24