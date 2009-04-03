Şampuan ve saç kremleri egzama yapıyor





Uzmanlar, düşünülenden daha fazla insanın şampuanlarda, saç düzleştirici kremlerde ve kokulu sabunlarda bulunan linalole karşı alerjisi olduğunu söylüyorlar.



Newkerala.com isimli sitede yer alan habere göre, doğal olarak lavanta, nane ve diğer bitkilerde bulunan ve güzel koku içeriği olan linalol, oksijenle temas ettiğinde alerjiye neden oluyor. Üreticiler, oksitlenme sürecini engellemek için ürünlerine başka maddeler ekliyorlar. Ancak bunlar da etki etmiyor ve linalol alerjik bir yapıya dönüşebiliyor.



Egzamaya neyin yol açtığını bulmak için 3 binden fazla hasta için okside olan linalol testi yapıldı. Egzama, kızarıklık ve kaşınma belirtileri göstererek cildin şiddetli ve kronik biçimde iltihaplanması hastalığıdır.



Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 5 ile 7 arasındaki kişiler okside olmuş koku içeriğine karşı alerji gösterdiler. Gothenburg Üniversitesi Sahlgrenska Akademisi'nden dermatolog Johanna Christensson, "Parfümlü temizlik ürünlerinin yüzde 60-80'inde linalol buluyor, bu nedenle alerjisi olan insanların bu ürünlerden kaçınması çok zor" dedi.



Okside olan linalol, alerji yapma listesinde nikel ve kobalttan sonra üçüncü sırada yer alıyor.