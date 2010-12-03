Şampuan şişelerini kullanılmaz hale getirin

T24 - Adana'da bir imalathaneye düzenlenen baskında, 3 ton 800 kilo sahte şampuan ve deterjan ham maddesi ile 26 bin 23 boş şampuan ve deterjan kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte deterjan ve şampuan üretildiği ihbarını değerlendirerek Meydan Mahallesi’nde bulunan F.K.’ya ait imalathaneye baskın düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının kararıyla yapılan imalathanedeki aramada, ünlü şampuan markalarına ait şampuan kutularının yıkanıp temizlenerek tekrar kullanıma hazırlanarak içlerine karışımların doldurulduğu belirlendi. Operasyonda, 3 ton 800 kilo şampuan ve deterjan ham maddesi ile 26 bin 23 boş şampuan ve deterjan kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi F.K.'nın daha önce de aynı suçtan yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Yetkililer, sahte şampuan üreticilerinin boş kutuları çöplerden toplatıp satın aldığını belirterek, bu nedenle tüketicilerden kullandıkları şampuan kutularını yeniden kullanılmayacak hale getirdikten sonra çöpe atmalarını istedi.



