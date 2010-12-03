T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şampuan şişelerini kullanılmaz hale getirin

Adana'da bir imalathaneye düzenlenen baskında, 3 ton 800 kilo sahte şampuan ve deterjan ham maddesi ile 26 bin 23 boş şampuan ve deterjan kutusu ele geçirildi.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Adana'da bir imalathaneye düzenlenen baskında, 3 ton 800 kilo sahte şampuan ve deterjan ham maddesi ile 26 bin 23 boş şampuan ve deterjan kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte deterjan ve şampuan üretildiği ihbarını değerlendirerek Meydan Mahallesi’nde bulunan F.K.’ya ait imalathaneye baskın düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının kararıyla yapılan imalathanedeki aramada, ünlü şampuan markalarına ait şampuan kutularının yıkanıp temizlenerek tekrar kullanıma hazırlanarak içlerine karışımların doldurulduğu belirlendi. Operasyonda, 3 ton 800 kilo şampuan ve deterjan ham maddesi ile 26 bin 23 boş şampuan ve deterjan kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi F.K.'nın daha önce de aynı suçtan yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Yetkililer, sahte şampuan üreticilerinin boş kutuları çöplerden toplatıp satın aldığını belirterek, bu nedenle tüketicilerden kullandıkları şampuan kutularını yeniden kullanılmayacak hale getirdikten sonra çöpe atmalarını istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24