Şampuan kullanmadan saçınızı temizleyebilir misiniz?

Avrupa ve ABD’de saç şampuanlarına karşı yayılan “No-poo” hareketi giderek daha çok taraftar buluyor. ‘No-poo’cular şampuan kullanmıyor. Saç temizliği için su, karbonatlı su, elma sirkesi tercih ediyor.

İngiliz güzellik uzmanı Lucy Aitken Read (32) iki yıldır şampuanla yıkamadığı saçlarının çok daha sağlıklı olduğunu söyleyerek yeni bir tartışma başlattı. İngiliz Telegraph gazetesine ‘No-poo’ adı verilen şampuan kullanmama yöntemini uyguladığını anlatan Read yalnız değil.

No-poo akımı

‘No-poo’ hareketi özellikle ABD’de ve Avrupa hızla yayılıyor. Hareketin temsilcileri, sentetik şampuan kullanmıyor, saçlarını su, karbonatlı su veya elma sirkesiyle temizliyor. Saçlarını yumuşatmak için de doğal yağlar kullanıyor.

Üç nedeni var

Şampuansız saç temizliği hareketinin üç temel dayanağı bulunuyor. İlki, şampuan değmeyen saçın uzun vadede kendi kendini temizlediği inanışı. İkincisi ise çevreyi korumak için şampuandan vazgeçme isteği. Üçüncü unsur ise farklı fiyatlara sahip saç bakım ürünlerinin getirdiği ekonomik maliyet.

Bir ay dişimi sıktım

Mesude Erşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Allyson isimli bir internet kullanıcısı, şampuansız hayata geçiş sürecini, kendi blog sayfası üzerinden paylaştığı fotoğraflarla şöyle anlattı:

Birinci hafta

İlk haftanın sonunda saçlarım yağlı gözüküyor, kabul ediyorum. Bunun önüne geçmek için yarım çay kaşığı soda ve soğuk suyla saçımı yıkadım.

İkinci hafta

Daha iyiye gidiyor ama saçlarım hâlâ bakımsız duruyor.

Altıncı hafta

5’inci haftadan itibaren saçlarım artık bir yıl öncesinden bile çok daha iyi görünüyor.

Uzmanlar ‘temizlenmez’ diyor

Prof. Dr. Dilek Demir Erol:

“Bizde de bir dönem saç sabunlandıktan sonra yumuşatmak için durulamada sirke kullanılırdı. Aslında karbonat ve sirkeyle yapılan da bir çeşit kimyasal temizlik. Karbonat alkali (baz), sirke ise asetik asit. Bunların şampuandan daha az zararlı olduğunu ve tam anlamıyla temizleyebileceğini düşünmüyorum. Ancak deride asit-baz dengesi sağlanabilir. İkisi peş peşe uygulanınca saç dibindeki asit-baz dengesini nötralize eder. Sakıncalı maddeler içermeyen, organik şampuan seçeneği de çok. Hiçbir zararları yok. Bu kadar zorlamaya gerek yok.”

Dr. Betül Şengör:

“Karbonat saçın yağını çözüyor, elma sirkesi de saçı parlatıyor. Deri bölgesini sterilize ediyor. Baş yıkarken hedefimiz cildimizin kiri, yağını uzaklaştırmak, bakteri üremesini engellemek, hijyenik bir zemin hazırlamak. Ancak bunu karbonat, elma sirkesi ya da yağlarla yapmak günümüz koşullarda çok zor. Elma sirkesinin saçlı derideki kötü kokusunu da düşünmek istemiyorum. Saçın kendi kendini temizleyebildiği fikrine katılmıyorum. Bu kadar kirliliğin olduğu günümüzde bu mümkün değil. Her gün olmasa bile gün aşırı yıkanması gerekiyor.”