Şampiyonluk yaşadı, canlı yayına çıplak geldi

Avustralyalı bir rugby oyuncusu, "şampiyon olursak stüdyoya çırılçıplak geleceğim" sözünü canlı yayınlanan programda tuttu.

Beau Ryan adlı oyuncu, ulusal Rugby liginde şampiyon olmaları halinde basının önünde gerçekleşmesi zor bir vaatte bulundu.

Takımının şampiyonluğu elde edince bu sözünü yerine getirmek zorunda kalan Ryan, 'The Footy Show' adlı programa seyircilerin şaşkın bakışları içinde çıplak giriş yaptı.

Programda, "Bir sporcu verdiği sözü tutmak zorundadır, ben de zamanında bu tür söz verdim ve stüdyoya çıplak çıkıyorum" diyen Bean Ryan, seyircilerin büyük alkışını aldı.

Platoya girişte önünü bir maske ile kapatmak zorunda kalan Beau Ryan aralarında bir bayan katılımcının bulunduğu program sunucularına ise maskeyi çıkartarak büyük sürpriz yaptı.