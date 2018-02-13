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Spor

Şampiyonluk yarışındaki takımları sözleşmesi biten oyuncuların sıkıntısı sardı

Galatasaray'da 9, Beşiktaş'ta 6, Fenerbahçe'de 3, Medipol Başakşehir'de ise 5 ismin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de kulüpler bir yandan lig yarışını yaşarken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için çaba gö

13 Şubat 2018 13:37

Galatasaray\'da 9, Beşiktaş\'ta 6, Fenerbahçe\'de 3, Medipol Başakşehir\'de ise 5 ismin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de kulüpler bir yandan lig yarışını yaşarken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için çaba gösteriyor. Süper Lig\'de şampiyonluk yarışı içinde olan takımların birçok önemli oyuncusu sezon sonunda takımlarından bonservissiz bir şekilde ayrılabilir. 
EN BÜYÜK SORUN GALATASARAY\'DA
Galatasaray\'da 9, Beşiktaş\'ta 6, Fenerbahçe\'de 3, Medipol Başakşehir\'de ise ismin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor.
Sözleşmeleri biten futbolcular konusunda en dertli takım Galatasaray. Sarı-kırmızılıların 9 futbolcusunun sözleşmeleri sezon sonu bitecek. Yaptığı birçok flaş transferle sezona başlayan Sarı kırmızılılarda yeni sezonda yine bir transfer hareketliliği olacak. Yasin Öztekin, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Koray Günter, Hakan Balta, Eray İşcan, Iasmin Latovlecici Galatasaray\'da sözleşmesi biten ve kiralık olarak kadroda bulunan futbolcular.  
Özellikle performanslarıyla dikkat çeken iki isim için Galatasaray\'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu oyunculardan Yasin Öztekin, Galatasaray formasıyla 137 maça çıkı ve 31 golün yanı sıra 30 da asist yaptı. Hakan Balta ise Galatasaray formasıyla 334 maça çıkarak 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. 
BEŞİKTAŞ\'TA HEYECANLI BEKLEYİŞ 
Spor Toto Süper Lig\'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş\'ın da aynı derdi bulunuyor. Takımın en önemli oyuncuları arasında olan başta Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson olmak üzere Atınç Nukan, Fatih Aksoy ve satın alma opsiyonları bulunan Talisca ve Jeremain Lens\'in sözleşmeleri sezon sonu bitecek. 
Şampiyonluklarda büyük katkısı olan ve takımın değişilmez oyuncularından olan kaptan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla 208 maçta 27 gol 48 asist yaparken, Talisca 63 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. Ayrıca takımın en istikrarlı isimlerinden olan Atiba Hutchinson ise siyah beyazlı formayla 184 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol sevinci yaşadı ve 15 golün de hazırlayıcısı oldu.
VOLKAN DEMİREL TAMAM MI? DEVAM MI?
Şampiyonluk yarışı içinde olan ve sezon sonu oyuncu sözleşmeleriyle ilgili en az sorun yaşayacak takım ise Fenerbahçe. Sarı lacivertli takımın sadece 3 oyuncuyla sözleşmesi bitiyor. Volkan Demirel ve kiralık olarak takımda yer alan Vincent Janssen, satın alma opsiyonu bulunan Luis Neto, sözleşmesi bitecek olan oyuncular. 
Uzun yıllar Fenerbahçe\'nin kalesini koruyan ve takımın kaptanlığını da yapan Volkan Demirel, takımıyla birlikte 476 maça çıktı. 36 yaşındaki milli eldiven, futbolu Fenerbahçe\'de bırakmak istiyor ve yeni bir sözleşme beklentisi içinde. 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'DE EMRE\'NİN DURUMU NET DEĞİL
Spor Toto Süper Lig\'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir\'de sözleşmesi bitecek en önemli oyuncu kaptan Emre Belözoğlu.  37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Medipol Başakşehir ile 89 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan futbolcu 17 asistle de takımına gol hazırladı.
Medipol Başakşehir\'de sözleşmesi sona erecek isimler ise Alparslan Erdem, Musa Muhammed, Egemen Korkmaz ve kiralık olarak takıma katılan Riad Bajic.

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