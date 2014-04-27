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Spor

Şampiyonluk turuna hazırlanan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan taraftara büyük jest

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çaykur Rizespor'la bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde bilet almak için kuyruklar oluşturan kadın taraftarlara büyük jestte bulundu

27 Nisan 2014 15:01

Bu akşam şampiyonluk turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi Başkan Aziz Yıldırım'dan jest geldi.

Yakın çevresi ve ailesi için 200 bilet alan sarı-lacivertli kulübün başkanı, taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgisini görünce duygulandı. 200 biletten vazgeçen Başkan Yıldırım "Biletleri taraftarlara verin" talimatını verdi.

Kadın taraftarlar satışa çıkan biletleri almak için uzun kuyruklar oluşturmuş ve 50 bin bilet iki saatte tükenmişti.

 

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