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Spor

Kadın ve çocuklar, Fenerbahçe için sabah 7'de bilet kuyruğuna girdi

Şükrü Saraçoğlu Stadı'na giden kadın ve çocuklar, şampiyonluk maçına bilet alabilmek için kuyruğa girdi

26 Nisan 2014 14:29

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tribünde sadece kadın ve çocukların olacağı maç için bilet izdihamı yaşandı.

Fenerbahçe'nin beraberlik ve her türlü galibiyete şampiyonluğunu ilan edeceği dev maç öncesi sarı lacivertli camiaya verilen seyircisiz oynama cezası nedeni ile maça sadece kadın ve çocuklar girebilecek. Bu kritik maçın biletlerinin bugün satışa çıkacağı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 13.00'de dağıtılacak biletler için Fenerbahçeli kadınlar sabah 7'den itibaren Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünde beklemeye başladılar uzun kuyruklar oluştu. Büyük bir yoğunluğun olduğu maçın biletleri saat saat 13.00'den itibaren dağıtılmaya başlanacağı belirtildi.

 

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