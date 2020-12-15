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Spor

Şampiyonluk oranları güncellendi; Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark kapanıyor

15 Aralık 2020 14:20

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.

Beşiktaş yenilmesine rağmen oranı değişmezken, lider Alanyaspor'un oranı 12'den 8'e geriledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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