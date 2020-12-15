Şampiyonluk oranları güncellendi; Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark kapanıyor

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.
Beşiktaş yenilmesine rağmen oranı değişmezken, lider Alanyaspor'un oranı 12'den 8'e geriledi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.35
Galatasaray: 2.60
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 8.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 12.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00