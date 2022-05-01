Şampiyonluk kutlamasında yayaya çarpan sürücüye ‘kasten yaralama’ soruşturması

Samsun'da kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasındaki gerginlik sırasında yayaya çarpan otomobil sürücüsü N.B.T. (35) hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Samsun'da dün gece Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı. Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen N.B.T. otomobiliyle yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı. Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.B.T. adliyeye sevk edildi. Hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.(DHA)