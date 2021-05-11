Şampiyonluk kutlamasında bulduğu parmak parçalarını derin dondurucuda sakladı; sahibini bulup, teslim etti

Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T.'nin kopan parmaklarını bulan Cengiz Balcı, derin dondurucuda muhafaza ettikten sonra, parmakları teslim etti.

TFF 1'inci Lig'de 70 puanla şampiyon olup 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen taraftarlar, kentin farklı noktalarında toplanıp kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında Adana Demirspor taraftarı U.T.’nin elinde havai fişek patladı. Parmakları kopan U.T., yakınları ve arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. U.T.’nin kopan parmaklarına ise ulaşılamadı. Mesaide olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın ardından geldiği olay yerinde parmak parçalarını buldu.

Parmak parçalarını derin dondurucuya koydu

Parmak parçalarını alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ekipler, Balcı'ya vakit kaybetmeden parmak parçalarını buzdolabına koymasını söyledi.



Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna koydu. Ardından otomobiliyle Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne giden Balcı, personelden yardım istedi.

U.T.'nin özel hastanede olduğunu öğrenen Cengiz Balcı, parmak parçalarını sargı bezine sarıp, buz kalıbına koyarak hastaneye götürdü. U.T.’nin parmak parçaları, doktorlar tarafından teslim alındı. Doktorların yapacağı incelemenin ardından kopan parmak parçalarının yerine dikilip dikilmeyeceği belli olacak. (DHA)