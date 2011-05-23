-ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Sivasspor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Türkiye ve dünya genelinde takımlarının başarılarını coşkulu şekilde kutladılar. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Sivasspor'u 4-3 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı bir grup taraftar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izledi. Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi 300 taraftar, 1907 Tribünü'nde kendileri için hazırlanan alanda, dev ekranda şampiyonluk maçını izleme şansını yakaladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile büyük coşku yaşayan taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı. -ANKARA Ankara'daki Fenerbahçe taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu başta Kızılay olmak üzere kentin değişik merkezlerinde kutladı. Fenerbahçe-Sivasspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Fenerbahçeliler, araçlarıyla konvoylar oluşturdu ve Ankara'da tur attı. Maçı, Kızılay'daki kafeterya ve restoranlarda izleyenler ise Güvenpark'ta toplanarak, şampiyonluğu kutladı. Polis, Kızılay Meydanı'nın araç trafiğine kapanmaması için yoğun çaba harcadı. Fenerbahçe taraftarları, Kızılay dışında Bahçelievler, Atakule Kavşağı, Tunalı Hilmi Caddesi başta olmak üzere Ankara'nın değişik merkezlerinde de sevinç gösterilerinde bulundu. Bu arada, kutlamalar sırasında zaman zaman silah atıldığına dair ihbarlara ilişkin polis telsizlerinden anonslar geçildi. -İZMİR Özellikle Alsancak semtindeki Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka ilçesinin Yalı ve Girne caddeleri, Buca ilçesinin Menderes ve Forbes caddeleri, Bornova ilçesinin Mustafa Kemal Caddesi ile bazı cadde ve sokaklarda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluğu kutladılar. Cadde ve sokaklarda, içinde Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık taraftar topluluğu, havai fişekler eşliğinde Fenerbahçe Marşı'nı söyledi. Polis ekipleri, taşkınlık yapan taraftarlar nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. -ADANA Adana'da kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından özellikle Gazipaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Cadde ve sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk sevincini uzun süre sokak ve caddelerde tur atarak yaşadı. Gazipaşa Bulvarı'nda toplanan kalabalık taraftar topluluğu, havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi. -ANTALYA Fenerbahçe'nin taraftarları şampiyonluğu Antalya'da da coşkuyla kutladı. Televizyonlardan maçı izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminden hemen sonra bayraklarıyla ve formalarıyla sokaklara, caddelere çıkarak şampiyonluğu kutlamaya başladı. Antalya'nın en işlek caddeleri Güllük, Yüzüncüyıl, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde uzun konvoylar oluşturan Fenerbahçe taraftarları trafiğin kapanmasına yol açtı. Şampiyonluk sevincini coşkuyla kutlayan Fenerbahçeli taraftarlardan bazıları zaman zaman aşırı sevinçten dolayı araçları tahrip etti. Polis, taşkınlık yapan taraftarları uyardı. -EDİRNE Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 4-3 yenerek Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Edirne'yi adeta bayram yerine çevirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Saraçlar Caddesi olmak üzere Edirne'nin çeşitli yerlerinde sokaklara çıkan taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Edirne'nin çeşitli mahalle ve sokaklarından Saraçlar Caddesi'ne gelen taraftarlar, bayraklar sallayıp, meşaleler yakıp, bir kafeteryadan çalan yüksek sesli Fenerbahçe marşları ile coştu. Bu arada araçlarıyla caddelere çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, trafiğin zaman zaman tıkanmasına neden oldu. Özellikle Saraçlar Caddesi'nde yoğunlaşan taraftarlar, ''Şampiyon Fener'' diye tezahüratlar yaptılar. -BERLİN Fenerbahçe taraftarları Almanya'nın başkenti Berlin'de de şampiyonluğu kutlamak amacıyla sokaklara döküldü. Ellerinde Türk ve Fenerbahçe bayraklarıyla Berlin'in batısındaki Kurfürstendamm adlı ana caddeye dökülen taraftarlar, havai fişek atarak ve maytap patlatarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutladı. Otomobilleriyle sokağa dökülen taraftarlardan dolayı polis caddeyi trafiğe kapattı. Belediye otobüslerinin yönü değiştirildi. Taraftarlar sokaklarda şampiyonluk sloganları atarak müzikler eşliğinde dans etti. -BRÜKSEL Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, Brüksel'deki taraftarlarını sokaklara döktü. Şampiyonluk maçını Belçika Fenerbahçeliler Derneği'nde ve etraftaki kahvehanelerde izleyen Fenerbahçeliler, maçın bitiş düdüğünün ardından ellerindeki bayraklarla sokakları bayram yerine çevirdi. Polis, Türklerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint Josse semtlerinde ana caddeleri trafiğe kapatan Fenerahçe taraftarlarına müdahalede bulunmadı.