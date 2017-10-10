Şampiyonluk golünü atan kaptan Çakmak: Golü kimin attığı önemli değil, benim 13 tane kardeşim var!

Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi son dakika golüyle yıktı ve Türkiye'yi Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Osman Çakmak, maçın ardından Avrupa şampiyonluğunun gururunu yaşarken, duygularını “Cenab-ı Allah nasip etti, kariyerinin sonunda ay-yıldızlı formayla, kaptanlık pazubandıyla şampiyonluk golünü getirdi” sözleriyle ifade etti.

TIKLAYIN - Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarından kareler

İşte Osman Çakmak'ın açıklamaları:

"Şampiyonluk sözü vermiştim"



Engelli camiasının yanında olan Engelsiz spora çok teşekkür ediyorum. Genel Müdür’üme bir söz vermiştim. Siz bizim maçları canlı verin biz de size kupayı getireceğiz demiştim. Bir şeyi çok istersen Allah da sana onu verir ya. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdim. İş yerimde Genel Müdür’üme, Yönetim Kurulu başkanlarıma, komutanlarıma... Turnuvada hiç golüm yoktu. Cenab-ı Allah nasip etti, kariyerinin sonunda ay-yıldızlı formayla, kaptanlık pazubandıyla şampiyonluk golünü de sen getir. Bu golü kimin attığı önemli değil. Benim aslanlar gibi 13 tane kardeşim. Beraber mücadele ettik. Tekmeye kafaya attık.



"Emre Belözoğlu aşığıyım"



Bizi diğer takımla kıyaslamayın. Ben Emre Belözoğlu aşığıyım. O 5 numarayı giyiyor diye, ben de giyiyorum. Sabah çıkarken hocam 'İngilizler hiç yenilmemiş' dedi. 'Tamam da hocam, daha Türklerle oynamadılar ki"