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Yaşam

Şampiyonluğu sevgilisini öperek kutladı!

Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kalecisi İker Casillas, gazeteci sevgilisi olan Sara Carbonero'yu canlı yayında öperek şampiyonluğu kutladı.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Dünya Kupası’nı kazanmanın heyecanıyla gözyaşlarını tutamayan İspanya'nın kalecisi Casillas, İspanyol Tele 5 kanalında çalışan sevgilisi Sara’nın canlı yayın konuğu olduğu sırada kendini tutamayarak Sara’yı öptü.

Casillas'ın Dünya Kupası sonrası romantizmi


Bu arada, maç sonrası İspanyol futbolcular tarafından yapılan açıklamalarda, Dünya Kupası kazanmanın "tarifi olmayan bir duygu" olduğunun altını çizerek, kupayı tüm İspanya’ya adadılar.


Teknik direktör Vİcente Del Bosque de maç sonrasında İspanyol televizyonlarına verdiği demeçlerde, "Bu kupa, 23 futbolcunun hakkı. 50 gündür birlikteyiz ve hiçbir sorun yaşamadık, bu
futbolculardan gurur duymamız gerek. İspanya için biçilmez bir değerleri var" dedi.


Öte yandan, tarihinde ilk defa Dünya Kupası finali oynayan ve kazanan İspanya Milli Takımı, yarın Madrid’e gelecek. Madrid’de kahraman olarak karşılanacak olan İspanyol futbolcular için özel bir kutlama yapılacak.

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