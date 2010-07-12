Şampiyonluğu sevgilisini öperek kutladı!

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Casillas'ın Dünya Kupası sonrası romantizmi

Bu arada, maç sonrası İspanyol futbolcular tarafından yapılan açıklamalarda, Dünya Kupası kazanmanın "tarifi olmayan bir duygu" olduğunun altını çizerek, kupayı tüm İspanya’ya adadılar.Teknik direktör Vİcente Del Bosque de maç sonrasında İspanyol televizyonlarına verdiği demeçlerde, "Bu kupa, 23 futbolcunun hakkı. 50 gündür birlikteyiz ve hiçbir sorun yaşamadık, bufutbolculardan gurur duymamız gerek. İspanya için biçilmez bir değerleri var" dedi.Öte yandan, tarihinde ilk defa Dünya Kupası finali oynayan ve kazanan İspanya Milli Takımı, yarın Madrid’e gelecek. Madrid’de kahraman olarak karşılanacak olan İspanyol futbolcular için özel bir kutlama yapılacak.